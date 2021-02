Real Madrid profiteert optimaal van misstap stadgenoot Atlético

Video Franse minister van Sport verzoekt Mbappé transfer uit te stellen: ‘Kylian, blijf in Frankrijk’

19 februari De Franse sportminister Roxana Maracineanu heeft een beroep gedaan op Kylian Mbappé (22) om voorlopig in Frankrijk te blijven voetballen. De aanvaller was dinsdag nog verantwoordelijk voor een hattrick namens Paris Saint-Germain in het met 4-1 gewonnen duel met FC Barcelona in de Champions League.