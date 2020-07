Real Madrid-spits Mariano Díaz besmet met coronavirus

Real speelt in augustus in de return van de achtste finale in de Champions League tegen Manchester City, maar zal het dan dus moeten doen zonder Díaz. Dat is overigens geen grote aderlating: de aanvaller uit de Dominicaanse Republiek had dit seizoen geen enkele basisplaats en viel slechts vier keer kort in. Wel scoorde hij in de Clásico tegen Barcelona, vlak na zijn entree.