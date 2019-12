Real Madrid verruilt wit voor groen om klimaat

Opgeleefd bij Villa El Ghazi droomt van rentree in Oranje: ‘Koeman zal me vast in de gaten houden’

11:05 Anwar El Ghazi (24) heeft bij Aston Villa zijn draai gevonden in de Premier League. Na een zware periode is hij nu een ster door zijn promotiegoal. ,,Koeman zal me vast in de gaten houden.”