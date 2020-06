Real Madrid voert La Liga aan na overwinning op Real Sociedad

Sergio Ramos zette de bezoekers in de tweede helft vanaf elf meter op voorsprong. Real Sociedad dacht even later op gelijke hoogte te komen na een goed schot van Adnan Januzaj, maar ploeggenoot Mikel Merino stond in de baan van het schot waardoor het doelpunt werd afgekeurd. Even later was het aan de andere kant van het veld wel raak: Karim Benzema schoot de 0-2 binnen.



Dat deed Benzema na een aanname met zijn bovenarm of schouder. De VAR bestudeerde de beelden, maar kon geen fouten ontdekken en keurde het doelpunt goed. Merino deed tien minuten voor tijd nog wat terug, maar verder kwamen de Basken niet.