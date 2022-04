Real Madrid wil tegen titelhouder Chelsea doorgaan waar het tegen PSG gebleven was

Poll | Wie wint dit seizoen de Champions League?

Gaat Chelsea op herhaling of voegt recordwinnaar Real Madrid een 14de ‘Cup met de Grote Oren’ toe aan de toch al overvolle prijzenkast? Met de kwartfinales die vanaf vanavond op het programma staan, zijn er nog acht kanshebbers over in de Champions League. Wie heeft dit seizoen de langste adem?

