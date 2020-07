Real Madrid zal niet verslappen: ‘Kunnen nog achttien punten verliezen’

Real gaat op zoek naar de zesde zege op rij sinds de hervatting van La Liga. De koploper wil profiteren van het gelijkspel van het als tweede geklasseerde FC Barcelona van dinsdagavond tegen Atlético Madrid (2-2). Bij winst zet Real de grote rivaal op een achterstand van 4 punten.



Barcelona lijkt de weg kwijt met drie gelijke spelen in de laatste vier competitieduels, maar Zidane weigert zich al rijk te rekenen. ,,De realiteit is dat we nog 18 punten kunnen verliezen", zei hij. ,,Je kan wiskundig gezien niet zeggen dat we al kampioen zijn. Ik heb als speler vaker in deze situatie gezeten. Wij zullen niet verslappen."



Real Madrid heeft een fitte selectie. Ook Eden Hazard is weer beschikbaar. Het is Zidane opgevallen dat de Belg steeds hard wordt aangepakt sinds zijn terugkeer van een enkelblessure. ,,Wij weten hoe goed hij is, maar onze tegenstanders kennelijk ook", zei de Franse trainer.