Real raakt week na gewonnen Clásico alweer achterop bij Barça

Video Juventus wint topper tegen Internazio­na­le in treurig decor

23:08 Juventus - Internazionale was een wedstrijd waar in Italië al maanden, maar de 237ste editie van de Derby d’Italia werd een wedstrijd zonder publiek. Juventus won in het lege Allianz Stadium in Turijn met 2-0 van Internazionale.