Real zonder Benzema en Bale naar Saoedi-Arabië

video Ook met Zlatan wint Milan niet, hattrick Ronaldo

18:01 Zlatan Ibrahimovic heeft AC Milan bij zijn rentree niet aan de drie punten kunnen helpen. De Zweed viel in de 55ste minuut in tegen Sampdoria, maar wist zijn stempel niet te drukken (0-0). Cristiano Ronaldo deed dat zo'n 150 kilometer verderop wel. De Portugese superster scoorde tegen Cagliari drie keer in een met 4-0 gewonnen wedstrijd.