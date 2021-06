Reconstructie Barcelona: ‘De positie van Ronald Koeman is nu sterker dan voorheen’

De Catalaanse radiozender RAC-1 wist het zeker. Het was maandag 17 mei en het station meldde dat Ronald Koeman ‘voor 99 procent’ niet aan zijn tweede seizoen als trainer van FC Barcelona zou beginnen. Het eerste was nog niet eens afgelopen, maar daags tevoren had Barça thuis van Celta verloren en daarmee was elke kans op een verrassend kampioenschap verkeken.