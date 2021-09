Record in Champions League: vier strafschoppen in eerste helft bij Sevilla - Salzburg

De kampioen van Oostenrijk kreeg er drie, maar benutte alleen de tweede. Eerst was er een misser van Karim Adeyemi, daarna een rake poging van Luka Susic en daarna een misser van Luka Susic. Vervolgens was er een rake poging van Sevilla-middenvelder Ivan Rakitic, waardoor het 1-1 staat in het zuiden van Spanje.



Het bleef uiteindelijk bij 1-1 in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Vijf minuten na rust was er nog wel een rode kaart voor Youssef En-Nesyri, de Marokkaanse spits van Sevilla. Karim Rekik bleef op de bank bij de ploeg van coach Julen Lopetegui, die in zijn selectie geen plek had voor middenvelder Nemanja Gudelj.