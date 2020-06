Recordgoal Lewandowski én vingertoppen Neuer schenken Bayern achtste landstitel op rij

Bayern München is voor de achtste keer op rij de kampioen van Duitsland. De Rekordmeister rekende in Bremen af met Werder Bremen en kan daardoor niet meer achterhaald worden door Borussia Dortmund.

Het is de dertigste landstitel uit de historie van de Beierse club en de 29ste titel sinds het bestaan van de Bundesliga (sinds 1963). Bayern verkeerde in het begin van dit seizoen nog in crisis en in november werd Niko Kovac ontslagen na een 5-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt. Bayern stond na tien wedstrijden op een vierde plaats waarna Hansi Flick het roer over nam. In eerste instantie op interim basis, maar de prestaties waren dermate goed dat hij een contract kreeg tot 2023.

Onder Flick werden niet alleen de prestaties beter, maar kreeg ook de Nederlander Joshua Zirkzee speelminuten bij de kampioen. In 267 minuten voor Bayern was hij al vier keer trefzeker. Dinsdagavond begon Zirkzee, die in aanloop naar het duel kampte met spierproblemen, op de bank en dat betekende dat Robert Lewandowski weer in de punt van de aanval stond.

En wie anders dan de 31-jarige Pool opende de score voor Bayern? Vlak voor rust maakte Lewandowski op aangeven van Jérôme Boateng zijn 31ste van het seizoen en daarmee zette hij ook nog eens een persoonlijk record neer. Lewandowski werd al vier keer eerder topscorer van de Bundesliga, maar nooit maakte hij méér dan dertig goals. Alleen in het seizoen 2015/2016 maakte hij dertig goals. Dit seizoen dus voor het eerst minstens 31 goals.

Volledig scherm Robert Lewandowski opent de score. © AFP

Bayern München had echter mazzel dat het bij die goal niet met tien man stond. Natrappen van de razendsnelle vleugelverdediger Alphonso Davies werd door zowel de scheidsrechter als de VAR over het hoofd gezien. Een rode kaart voor de negentienjarige Davies had het Werder Bremen van Davy Klaassen, dat dit seizoen pas één keer wist te winnen in een thuiswedstrijd, wellicht de hoop kunnen geven die het dinsdagavond eigenlijk geen moment had.

Bayern kwam, zeker na de 0-1, geen moment in de problemen hoewel de ploeg van Flick er ook bepaald geen galavoorstelling van maakte in het publiekloze Weserstadion. Vlak na rust gaf Lewandowski de mensen voor de buis wel reden om de handen op elkaar te klappen met een hakbal achter het standbeen, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Rood

Waar Davies dus in de eerste helft geen rode kaart kreeg, daar kreeg hij die tien minuten voor tijd alsnog. Dit keer voor een veel onbenulligere overtreding dan in de eerste helft, maar arbiter Harm Osmers gaf hem er wel een tweede gele kaart voor. Bayern München moest zodoende nog ruim tien minuten lang verder met een man minder.

Werder Bremen rook zodoende bloed en nog héél even leek het titelfeest van Bayern München uitgesteld te moeten worden. Na een scherpe voorzet van de zijkant was Yuya Osako héél dicht bij de 1-1, maar het was Manuel Neuer die met zijn vingertoppen en ongekend einde van de wedstrijd wist te voorkomen. De achtste titel op rij was zodoende alsnog een feit voor Bayern München.

Van uitbundige taferelen was echter geen sprake. Shirts waren er wel. Uitbundige fans, pullen bier en een groot titelfeest niet.