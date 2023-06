Regen spelbreker bij Schotland - Georgië: kwalificatieduel al snel gestaakt

met videoDe EK-kwalificatiewedstrijd tussen Schotland en Georgië is al in de openingsfase onderbroken. Door hevige regenval bleek het vrijwel onmogelijk op het veld in Glasgow normaal te voetballen. De spelers zijn voorlopig naar de kleedkamers gegaan.