Rellende Frankfurt-hooligans zorgen voor bizarre beelden in Napels, politie slaat op de vlucht

Volgens berichten in Italiaanse en Duitse media hebben fans van Eintracht Frankfurt in het centrum van de Italiaanse stad de politie met allerlei voorwerpen bekogeld. Ook werd een politieauto in brand gestoken. Daarbij werden ze geholpen door fans van Atalanta. De politie zou hebben gereageerd met traangas, na te zijn bestookt met flessen, rookbommen, metalen palen en vuurpijlen. Bij het eerste duel in Frankfurt was er ook al sprake van ongeregeldheden.