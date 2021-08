Remise voor Club Brugge ondanks goal Vormer, Boadu pakt punt bij basisdebuut

Vormer opende na 35 minuten spelen de score op aangeven van Noa Lang. Landgenoot Bas Dost zat op de reservebank en kwam tien minuten voor tijd in de ploeg voor Lang. Dost kon zijn ploeg niet aan de bevrijdende tweede treffer helpen, waardoor het keihard werd gestraft. In blessuretijd zette Waldo Rubio de bezoekers op gelijke hoogte.

Basisplaats Boadu

Myron Boadu heeft niet lang nodig gehad om de trainersstaf van AS Monaco te overtuigen. Twee dagen na het zetten van zijn handtekening maakte de twintigjarige spits zijn basisdebuut voor zijn nieuwe werkgever, die het seizoen opende met een thuiswedstrijd tegen Nantes. Boadu werd na een uur spelen naar de kant gehaald en zag zijn ploeg niet verder komen dan een 1-1 gelijkspel. Gelson Martins zette Monaco op voorsprong, maar het was Jean-Charles Castelletto die de eindstand op 1-1 bepaalde.

Boadu is dit seizoen een van de vele Nederlanders in de Ligue 1. Zo treft hij tegen Paris Saint-Germain landgenoten Georginio Wijnaldum en Xavi Simons, terwijl Justin Kluivert, Calvin Stengs en Pablo Rosario bij OGC Nice de Nederlandse enclave vormen. Ook Sven Botman (Lille), Marco Bizot (Stade Brest) en Kaj Sierhuis (Stade Reims) komen dit seizoen uit in de Franse topcompetitie.

Zege Midtjylland

FC Midtjylland heeft in aanloop naar de Europese return tegen PSV met ruime cijfers gewonnen in de Deense competitie. De ploeg van trainer Bo Henriksen versloeg op eigen veld Vejle BK met 4-1. Voor de thuisclub kwamen Gustav Isaksen, Erik Sviatchenko, Anders Dreyer en Awer Mabil tot scoren. Met 9 punten uit vier duels klom FC Midtjylland naar de koppositie.

PSV verdedigt dinsdag in Herning een voorsprong van 3-0 in de derde voorronde van de Champions League. Indien de Eindhovense ploeg het tweeluik tegen FC Midtjylland wint, dan wacht Benfica of Spartak Moskou in de play-offs om een plaats in de groepsfase van de Champions League.