Renard kopt Olympique Lyon naar finale, speelkansen voor Van de Sanden

Het vrouwenteam van Olympique Lyon won de Champions League in 2011, 2012, 2016, 2017, 2018 en 2019 al. Zondag kan de ploeg van Shanice van de Sanden, die vanavond in de 87ste minuut inviel, dus voor het vijfde jaar op rij de beste van Europa worden. Lyon verloor al meer dan 800 dagen geen wedstrijd meer en was vanavond in San Mamés in Bilbao dus ook te sterk voor Paris Saint-Germain, dat twee weken geleden in de Franse bekerfinale al na strafschoppen verloor van Lyon.



Van de Sanden maakt zondagavond in de finale kans op een basisplaats, want de snelle Engelse aanvalster Nikita Parris kreeg vanavond tien minuten voor tijd haar tweede gele kaart en is daardoor geschorst voor de finale. Van de Sanden was in de afgelopen twee finales belangrijk met haar assists.