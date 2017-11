Renato Tapia: Dit is geluk

Peru voegde zich als laatste bij de 32 landen die volgend jaar uitkomen op het WK. La Blanca y Roja klopte Nieuw-Zeeland in Lima met 2-0. ,,Dit is geluk”, zo omschreef een uitgelaten Tapia het WK-ticket voor de Peruaanse televisie. ,,Ik denk dat we dit dik verdiend hebben, de tegenstander kwam hier niet om te voetballen.” ,,We gaan dit nu goed vieren, maar weten ook dat de zwaarste test nog moet komen. Hoe we er volgend jaar in Rusland op staan kan ik je niet zeggen. Dat is afwachten de komende maanden. Maar nu eerst hiervan genieten”, lachte de Feyenoorder voordat hij zich weer in het feestgedruis stortte. Tapia is na Marokkanen Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat en de Deen Nicolai Jørgensen de vierde Feyenoorder die zich mag opmaken voor het WK. Ook Sam Larsson is bij Zweden kanshebber.

Bondscoach: Missie geslaagd

,,Missie geslaagd! Zeer bedankt allemaal.'' Dat waren de woorden van bondscoach Ricardo Gareca, nadat hij met Peru Nieuw-Zeeland had verslagen. ,,We hebben iets bereikt dat van ongekend grote waarde is voor ons land'', vervolgde de Argentijn. ,,Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe we ons voelen. Het is zeer emotioneel allemaal.''



,,Onze droom is uitgekomen en nu is het tijd om te feesten'', zei Christian Cueva, de uitblinkende linkeraanvaller. ,,Dat mag even. Daarna moeten we ons gaan voorbereiden op wat gaat komen. In aanloop naar de WK moet nog veel werk worden verricht, willen we daar optimaal aan de start verschijnen.''



Peru speelde in 1982 voor de laatste keer op het WK.