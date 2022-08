René Meulensteen maakte successen Manchester United mee: 'Als ik Gakpo was, zou ik bedanken voor de eer’

Er moet weer een echte visie komen, met oog voor de cultuur van Manchester United. Dat betoogt René Meulensteen (58), assistent van Alex Ferguson tijdens de succesjaren van de Engelse grootmacht. De Brabander werkte tussen 2007 en 2013 in Manchester, toen de ploeg vijf landstitels en de Champions League (2008) pakte. ,,Ik dronk deze week nog een kop koffie met iemand die destijds ook bij de club werkte en het is eigenlijk te gek voor woorden als je gaat terugkijken. Dan pas besef je hoe uniek het was dat je daar in een geweldige tijd gewerkt hebt”, vertelt de huidig assistent-bondscoach van Australië, in november actief op het WK in Qatar.