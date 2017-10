Rentree Neuer mogelijk pas in maart 2018

Lopetegui roept op tot verzoening Spanje met Catalanen

12:09 Tijd voor verzoening. Dat zei de Spaanse bondscoach Julen Lopetegui gisteravond na de geslaagde WK-kwalificatiecampagne van zijn ploeg. ,,We moeten ons nu weer richten op positieve dingen, zowel in het voetbal als in het hele land'', liet hij na de zege in de voorlaatste groepswedstrijd tegen Albanië (3-0) in Alicante weten.