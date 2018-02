Reus is na lange revalidatie eindelijk weer voetballer

Reus scheurde zijn achterste kruisband in zijn rechterknie en ging in juni onder het mes. Hem wachtte een lange revalidatie. De Duitser miste in 2016 het EK in Frankrijk door een blessure aan zijn schaambeen. Reus moest ook het WK 2014 in Brazilië, dat werd gewonnen door Duitsland, missen door een enkelblessure.