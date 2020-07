Revival AC Milan: zelfs betere doelpuntenproductie dan in Europese overheersingsjaren

De trainer leek zijn plekje op het Milanese trainerskerkhof al te hebben gereserveerd, fans konden het onmogelijk warm krijgen van het bedroevende spel en de club was een parodie op het bolwerk dat jarenlang de wereld overklaste. Maar opeens was daar de opleving van AC Milan die doet denken aan de heersende jaren van weleer. Vanavond jaagt het tegen Atalanta zelfs op de gedeelde koppositie na de break.

Hij leek bezig aan zijn afscheidstournee. Nog een paar potjes in de Serie A en Stefano Pioli zou vertrekken, als hij het einde van de competitie al ging halen. Na de 5-0 oorwassing tegen Atalanta in december belandde zijn hoofd zonder pardon op het hakblok. Pioli's opvolger stond in de persoon van Ralf Rangnick al klaar in de coulissen, als elfde wanhoopspoging in acht jaar tijd. Op Twitter was de oproep van fans aan het bestuur duidelijk: #PioliOut galmde wekenlang trending over het internet. Het lijkt bijna onwaarschijnlijk dat diezelfde Pioli een onverwachte reddingsboei greep en Milan opeens weer tot de top van het Italiaanse voetbal laat behoren.

Het sprookjesachtige verhaal blijkt de werkelijkheid. De gevallen topclub vocht in de eerste seizoenshelft zelfs on-Milanees tegen degradatie en er leek opnieuw een zwarte bladzijde aan het toch al dramatische boek van de laatste jaren te worden toegevoegd. Sinds de coronabreak is Milan al negen duels op rij ongeslagen en zijn Pioli en zijn mannen als nummer vijf topfavoriet voor een Europa League-ticket. Alleen Atalanta kent een betere herstart. De twee topploegen vechten vanavond (21.45 uur) in een rechtstreeks duel om de post-coronabreakkoppositie.

Stand na coronabreak in de Serie A

1. Atalanta 10-26

2. AC Milan 9-23

3. Juventus 9-20

4. Inter 10-19

Volledig scherm De Nederlandse enclave gedurende de Milanese topjaren, met vanaf links Marco van Basten, Frank Rijkaard en Ruud Gullit. © BSR / imago De gerehabiliteerde grootmacht presteert zó sterk, dat het qua doelpuntencijfers zelfs de gloriejaren overtreft. Rond de jaren negentig en begin deze eeuw domineerde Milan het Europese voetbal met teams om van te watertanden, wat leidde tot winst van de Europacup I/Champions League in de jaren 1989, 1990, 1994, 2003 én 2007. In die tijden van weelde lukte het Milan echter niet om te presteren wat het momenteel doet. Al negen duels op rij draait de Milanese doelpuntenteller op volle toeren, met minimaal twee goals per wedstrijd. De laatste keer dat zo'n doelpuntrijke serie werd neergezet? Daarvoor moeten we terug naar 1964.

De wedergeboorte van Milan dateert van begin dit jaar, toen de Rossoneri langzaam uit het gevreesde dal kroop. Niet geheel toevallig loopt de opleving parallel met de komst van Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse chirurg opereerde het hulpbehoevende Milan en hielp de ploeg richting herstel. In vijftien competitiewedstrijden liet hij zeven goals en vier assists noteren.

Koning Zlatan

Ook Sassuolo werd gisteravond slachtoffer van het onuitblusbaar lijkende doelpuntenvuur in de controversiële spits. Met twee doelpunten hielp hij zijn ploeg hoogstpersoonlijk langs de knappe nummer acht van de Italiaanse competitie. Ook voor de zelfbenoemde 'Koning Zlatan’ betekende dat een evenaring van betere tijden. De laatste keer dat Ibracadabra twee keer in een wedstrijd doel trof namens Milan, was in 2012. Destijds werd hij topscorer bij de ijzersterke nummer twee van de Serie A.

Ook op 38-jarige leeftijd is Ibrahimovic nog altijd de man om wie het draait bij Milan. Er gaan dan ook al wekenlang geluiden op dat het Milanese bestuur snel een nieuw contract onder zijn neus moet schuiven. Zelf weet de topschutter nog niet welk shirt hij komend seizoen draagt. ,,Ik ben hier nog drie wedstrijden en tien dagen. Nog niemand heeft mij hier iets verteld over mijn toekomst en ik verwacht dat eigenlijk ook niet’’, zei hij na afloop tegen Sky Sport Italia. Als het aan de fans ligt, is het wel duidelijk. Wonderdokter Zlatan laat de jarenlang gepijnigde supporters eindelijk weer ruiken aan de vervlogen tropenjaren. Aan de Zweedse superster de taak ook het florerende Atalanta met beide benen op de grond te zetten.

Prijzenregen al jarenlang kurkdroog De laatste jaren ontwikkelt zich een flinke laag stof in de prijzenkast van AC Milan. Decennia lang werd de eregalerij vrijwel jaarlijks aangevuld, maar vanaf 2011 brak een ongekend lange droogte aan. Alleen de Supercoppa in 2016 verbloemde het meest dramatische tijdperk in de roemrijke historie van de club. Milan werd onder meer zeventien keer landskampioen en veroverde zeven keer de Europacup I/Champions League-bokaal.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic. © Getty Images