Ribblessure houdt Dost voorlopig aan de kant

Uit onderzoek bleek vandaag dat hij zijn ribben heeft gekneusd. Hoe lang de clubtopscorer precies moet toekijken, is nog niet helemaal duidelijk. Dost was dit seizoen al goed voor 25 doelpunten in 34 wedstrijden voor Sporting in alle competities en bekers. Vorig seizoen kwam de 1,96 meter lange spits al tot 37 doelpunten in 43 duels in alle competities.