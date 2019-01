Ribéry valt met spierscheuring weg bij Bayern

Het is de vraag of Arjen Robben tegen Hoffenheim kan meedoen. De Groninger, die aan het einde van dit seizoen vertrekt uit München, is nog altijd niet helemaal hersteld van de bovenbeenblessure die hij in november opliep. Robben (34) werkte in Doha individueel aan zijn herstel. ,,Helaas kon Arjen nog niet met de groep meetrainen, maar hij is op de goede weg’', zei technisch directeur Hasan Salihamidzic.