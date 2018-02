Richairo Zivkovic is met Oostende Anderlecht de baas

Basisplaats bij Dortmund Reus is na lange revalidatie eindelijk weer voetballer

15:26 Marco Reus maakt vandaag in de wedstrijd tegen Hamburger SV zijn rentree voor Borussia Dortmund. De 28-jarige aanvaller is 259 dagen na de gewonnen bekerfinale tegen Eintracht Frankfurt weer inzetbaar en start in de basis.