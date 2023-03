Rick Karsdorp moet neusoperatie ondergaan om schade te herstellen na beuk in duel met Spanjaard

Feyenoord

AS Roma speelt in de kwartfinales van de Europa League binnenkort tegen Feyenoord. Het eerste duel vindt op donderdag 13 april plaats in de Kuip, de return volgt een week later in Stadio Olimpico in Rome. Hoe lang Karsdorp niet kan spelen, is nog onduidelijk. In elk geval ontbreekt hij zondagavond (18.00 uur) in de Romeinse derby tegen Lazio. AS Roma staat vijfde met 47 punten, Lazio derde met 49 punten. Vermoedelijk kan Karsdorp tegen zijn oude club Feyenoord met een soort beschermend masker spelen.