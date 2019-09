Rivaldo: Frenkie de Jong zal Barça veel brengen

Rivaldo was geen voorstander van de komst van Frenkie de Jong naar FC Barcelona, maar nu is de 47-jarige Braziliaan positief over de ex-Ajacied. ,,Hij past zich goed aan en het is duidelijk dat hij een goede aankoop voor Barça is”, aldus de gewezen ster tegen Betfair.

De Jong mocht in de eerste competitiewedstrijd direct starten van coach Ernesto Valverde. In het tweede duel werd de Oranje-international meer op links geposteerd en stond hij dieper op de helft van de tegenstander omdat Sergio Busquets ook een plek in de basis moest krijgen. Toch zegt Rivaldo: ,,De Jong heeft al bevestigd wat we van hem hoopten te zien. Hij zal het team in de toekomst veel brengen.”

De Braziliaan pleitte begin dit jaar, toen Barcelona met Ajax in gesprek was over een transfer, dat de Catalanen meer naar de eigen jeugd moesten kijken in plaats van spelers te halen.

Messi

FC Barcelona moest het in de eerste drie wedstrijden zonder sterspeler Lionel Messi stellen. Na drie duels heeft Barça vier punten. De achterstand op Atlético Madrid bedraagt al vijf punten. ,,Als hij op het veld staat, creëert hij magische dingen. Messi geeft andere spelers ook vertrouwen”, aldus Rivaldo over het gemis van de Argentijn.



Messi ontbreekt ook in de wedstrijdselectie voor het competitieduel met Valencia van zaterdag. De sterspeler, die met een kuitblessure kampt, moet mogelijk ook de start van het nieuwe seizoen in de Champions League aan zich voorbij laten gaan. Dinsdag wacht Borussia Dortmund.

Bekijk hier de samenvatting van het laatste competitieduel van FC Barcelona: