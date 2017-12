Robben (33) denkt aan stoppen: Heb niets meer nodig in mijn carrière

Toch sluit Robben een vervolg van zijn loopbaan ook zeker niet uit. ,,Alles kan. Ik kan stoppen, maar de Verenigde Staten, nog één jaar Bayern, nog twee jaar Bayern. Geen optie is uitgesloten," zegt hij. ,,Ik kijk ernaar uit om dingen te doen die niets met voetbal te maken hebben. Misschien dat ik dan na een paar jaar denk: ik ben wezen skiën, ik tennis veel en ben naar een paar verjaardagen geweest. Zo bijzonder is dat ook niet."

Op 10 oktober van dit jaar, na zijn 96ste interland voor Oranje, zette Robben al een punt achter zijn glansrijke interlandcarrière. Robben scoorde 37 keer voor het Nederlands elftal en speelde op zes eindtoernooien: het EK 2004, WK 2006, EK 2008, WK 2010, EK 2012 en WK 2014. In 2010 behaalde hij zilver met Oranje, in 2014 brons.

Negende seizoen bij Bayern

Robben is momenteel bezig aan zijn negende seizoen bij Bayern München. Sinds half november kampt hij met een zoveelste blessure, maar na de winterstop verwacht hij direct weer aan te sluiten. In 274 wedstrijden voor Der Rekordmeister was hij al goed voor 134 doelpunten en 91 assists. Eerder speelde de linksbenige aanvaller voor FC Groningen, PSV, Chelsea en Real Madrid. Robben werd landskampioen in Nederland, Engeland (2x), Spanje en Duitsland (6x). In 2013 won hij met Bayern München de Champions League, nadat hij in de finale tegen Borussia Dortmund de winnende treffer maakte.