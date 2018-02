Robben en De Jong zien Bayern van Mainz winnen

Arjen Robben en Nigel de Jong waren slechts toeschouwer bij het onderlinge duel tussen hun ploegen. De Nederlandse routiniers bleven negentig minuten op de bank.



Franck Ribéry zette Bayern halverwege de eerste helft op voorsprong. De Fransman nam een afvallende bal geweldig op de slof. Nog voor rust verdubbelde James Rodriguez, ook met een volley, de marge. Na de break was vooral Mainz meerdere keren dicht bij een doelpunt, maar de uitblinkende Sven Ulreich hield zijn doel schoon.



Bayer Leverkusen kwam op bezoek bij Freiburg niet verder dan 0-0. Schalke 04 had langszij kunnen komen, maar gaf tien minuten voor tijd een 1-0 voorsprong uit handen tegen Werder Bremen, waar kersverse aanwinst Milos Rashica voor het eerst in de basis stond. Max Kruse maakte de gelijkmaker een minuut nadat Matija Nastasic van Schalke eraf moest met rood. In de derde minuut van de blessuretijd maakte Zlatko Junuzovic het drama voor Schalke compleet met de winnende 1-2.



Met Paul Verhaegh en Jeffrey Bruma in de basiself speelde VfL Wolfsburg met 1-1 gelijk tegen VfB Stuttgart. Ook bij Hertha BSC - nog zonder de geblesseerde Karim Rekik - tegen Hoffenheim werd het 1-1.



Bayern München gaat met 53 punten soeverein aan kop in de Bundesliga. Bayer Leverkusen volgt met 35 voor Borussia Dortmund en Schalke 04 (beide 34). Bekijk hier alle uitslagen en de volledige stand.