Robben haakt tijdens warming-up af bij Bayern

Arjen Robben ontbreekt zaterdag bij Bayern München in de competitiewedstrijd tegen Werder Bremen. De 34-jarige aanvaller is geblesseerd. Hij moest vrijdag al de training voortijdig beëindigen en besloot kort voor aanvang van het duel in Bremen ook geen plaats te nemen op de reservebank. Tijdens de warming-up voelde hij dat het toch niet ging lukken.