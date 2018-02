Robben in de basis bij Bayern in Duitse beker

Twee goals Robben met Bayern eenvoudig naar halve finale DFB-Pokal

20:21 Bayern München heeft zich vanavond vrij eenvoudig geplaatst voor de halve finales van de Duitse beker. In de kwartfinale werd vanavond met 0-6 gewonnen van SC Paderborn, de koploper van de Derde Bundesliga. Aanvoerder Arjen Robben was in de slotfase twee keer trefzeker.