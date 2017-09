Robben moet ziek toekijken bij Schalke - Bayern

Real Madrid te sterk voor Real Sociedad

0:58 Real Madrid heeft ook de tweede uitwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg van trainer Zinédine Zidane won met 1-3 op bezoek bij Real Sociedad in San Sebastian. Door twee gelijke spelen in eigen huis staat Real Madrid na na vier duels op een vierde plaats in La Liga, een puntje onder Real Sociedad. De achterstand op FC Barcelona, dat in de eerste vier duels nog geen punten verspeelde, is vier punten. Real Madrid won nu al elf uitwedstrijden op rij in La Liga, een clubrecord voor De Koninklijke.