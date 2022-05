Robert Lewandowski prolongeert Gouden Schoen met straatlengte voorsprong, Sébastien Haller op plek 37

Cyriel Dessers: ‘Het toernooi de Dessers Cup noemen als we winnen? Nee, dit is een teampresta­tie’

Feyenoord wil AS Roma volgende week in Tirana bestrijden als één onverzettelijk, hecht blok. Een pure teamprestatie moet de Conference League naar Nederland brengen. De Rotterdamse Galliërs tegen de Romeinen. Vijf hoofdrolspelers in deze Europese campagne aan het woord.

20 mei