Robertson na operatie wegens infectie aan hand terug bij Liverpool

Ernstig zieke Mihajlovic legt werk als coach van Bologna neer

10:42 Trainer Sinisa Mihajlovic moet noodgedwongen een stap terug doen bij Bologna. De 50-jarige Serviër is ernstig ziek en hem wacht volgens zijn behandelend artsen een zware behandeling. Onduidelijk is nog wel of Mihajlovic tijdelijk zijn werk neerlegt of dat hij helemaal stopt bij Bologna.