Rode Duivels willen geen oorlog met KNVB vanwege Pascal Struijk

Bondscoach Roberto Martinez neemt Pascal Struijk niet op in zijn selectie voor de komende duels van België in de WK-kwalificatie met Wales, Tsjechië en Wit-Rusland. ,,Het lijkt erop dat zijn hart bij Nederland ligt”, zegt hij in de Belgische krant La Dernière Heure over de Nederlandse verdediger van Leeds United.

,,Dat moeten we respecteren, ook al is zijn profiel interessant. Ik wil geen oorlog ontketenen tussen verschillende federaties. Hij zal dus niet in mijn selectie zitten. Maar dat betekent niet dat het dossier volledig gesloten is.”

De 21-jarige Nederlander is geboren in de Belgische plaats Deurne. Leeds nam Struijk begin 2018 over uit de jeugdopleiding van Ajax. Struijk krijgt dit seizoen veel speeltijd bij Leeds in de Premier League. In november verlengde de voormalige Nederlandse jeugdinternational zijn contract tot de zomer van 2024. Hij vroeg vorige maand de Belgische nationaliteit aan.

Het is niet bekend of Struijk in beeld is bij bondscoach Frank de Boer van het Nederlands elftal. Oranje opent eind deze maand de WK-kwalificatie met wedstrijden tegen Turkije (24 maart), Letland (27 maart) en Gibraltar (30 maart).