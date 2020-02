Rode loper Liverpool op weg naar titel rolt verder uit dankzij Mané

Bakker buigt met PSG ruime achter­stand om, maar speelt alsnog op de valreep gelijk

19:47 Mitchel Bakker beleefde een debuutwedstrijd om nooit te vergeten. De oud-Ajacied stond voor het eerst in een competitiewedstrijd in de basis bij Paris-Saint Germain en zag zijn ploeg een 3-0 achterstand ombuigen in een 3-4 voorsprong. In de blessuretijd maakte Amiens echter de 4-4.