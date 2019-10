Rodrigo redt Spanje in blessuretijd tegen Zweden

De ploeg van Robert Moreno trad tegen Zweden aan zonder EK of WK-finalisten (2008, 2010 en 2012). Sergio Ramos was geschorst, Sergio Busquets, Saúl en Rodrigo begonnen verrassend op de bank. Veelzeggend was dat Raúl Albiol, tegenwoordig in dienst van Villarreal, de aanvoerdersband droeg. Desalniettemin zochten de Spanjaarden vanaf de eerste seconde de aanval in Solna.



Thiago Alcantara had na zeven minuten Spanje ook op voorsprong moeten zetten. De spelmaker van Bayern München besloot op een paar meter van Robin Olsen niet de schieten of de bal breed te leggen, maar de doelman te passeren. De middenvelder verslikte zich in die actie en liet zo een enorme kans op de 0-1 liggen. Diezelfde Olsen voorkwam dat Rodri enkele minuten later van dichtbij zijn eerste interlandgoal maakte. Na twintig minuten keerde de goalie van Cagliari ook op puike wijze een kopbal van Gerard Moreno.



Ondanks de dominantie van Spanje kwam Zweden voor rust bijna op voorsprong. Met een schitterende save hield David de Gea de koppende Robin Quaison van scoren. Vier minuten na rust was het alsnog raak. Oud-PSV’er Marcus Berg kopte in rebound raak nadat De Gea, die later geblesseerd uitviel, al twee reddingen had verricht.