Rodrygo maanden aan de kant bij Real Madrid

Rodrygo blesseerde zich afgelopen woensdag in de competitiewedstrijd tegen Granada. Nog voor rust verliet hij het veld per brancard. Dit seizoen speelde Rodrygo tot dusver zeventien wedstrijden. Daarin scoorde hij één keer. In de zomer van 2019 nam Real Rodrygo over van het Braziliaanse Santos.