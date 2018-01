Roemeense arbiter erkent fout in play-offs WK

Hategan gaf de Zwitsers tijdens het eerste duel in Belfast een strafschop, die werd benut door Ricardo Rodriguez (0-1). Het bleek de enige en dus beslissende treffer in het tweeluik om één ticket naar Rusland.



Hategan dacht dat Corry Evans een Zwitserse doelpoging met zijn arm blokkeerde en floot daarom voor een strafschop. Op tv-beelden was echter duidelijk te zien dat de bal op de schouder van Evans kwam. ,,Dat was een heel vervelend moment, omdat ik de verkeerde beoordeling maakte'', zei Hategan zo'n twee maanden later in Roemeense media. ''Het had een grote invloed op de wedstrijd en de hele play-off. Maar goed, iedereen heeft kunnen zien dat ik een fout heb gemaakt, ik ga dus ook geen smoesjes bedenken. Voor scheidsrechters geldt hetzelfde als voor keepers: een fout is meteen cruciaal.''



Of het door die blunder komt is niet bekend, maar Hategan ontbreekt op de voorlopige lijst van 36 scheidsrechters die kans maken op een uitverkiezing voor het WK. ''Ik ben een sterke man, ik heb dat moment achter me gelaten. Misschien ga ik nog als videoarbiter naar het WK.''