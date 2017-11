Roemenië in oefenduel sterker dan Turkije

Playoffs Kroatië zet zich in poleposition voor WK-ticket

22:40 Kroatië mag na vanavond goede hoop koesteren dat het WK komende zomer in Rusland wordt bereikt. De ploeg van Zlatko Dalić zegevierde in Zagreb in de heenwedstrijd van het playoffduel met Griekenland met klinkende cijfers: 4-1. Zondag is de return in Athene.