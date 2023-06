Roger Schmidt lovend over ex-Feyenoorder Fredrik Aursnes: ‘Wist niet dat hij zó goed was’

Aursnes was een van de twee spelers met een eredivisieverleden in de ploeg van Schmidt. Naast Aursnes, die vorig seizoen bij Feyenoord speelde, zat ook oud-Ajacied David Neres in de Benfica-selectie van Schmidt. De Noor kwam rechtstreeks over uit Nederland, net als Schmidt. ,,Fredrik is een supergreep geweest, een sleutelspeler in het team. Aursnes viel me direct op toen we met PSV tegen Feyenoord speelden. Maar ik zeg eerlijk: ik wist niet dat hij zó goed was", aldus Schmidt.