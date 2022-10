Roger Schmidt zo trots als een pauw op onverslaanbaar Benfica: ‘Een topprestatie’

,,Natuurlijk ben ik trots”, sprak Schmidt vol lof over zijn Benfica, nadat hij het sterrenensemble van Paris Saint-Germain voor de tweede keer op rij op een 1-1 gelijkspel had gehouden. ,,Alle spelers zouden trots moeten zijn op dit gelijkspel, nadat we eerst op achterstand waren gekomen. Ik ben erg blij dat we de goede prestatie van vorige week hebben kunnen bevestigen. Ondanks de tegengoal hebben we de juiste instelling behouden en dat is een topprestatie. Onze mentaliteit was heel goed dus we zijn heel erg blij, zeker gezien de kwaliteiten van Paris Saint-Germain.”

Volledig scherm Roger Schmidt. © AFP

Na vier wedstrijden staan Schmidt en consorten op acht punten in Groep H van het miljardenbal, net als Paris Saint-Germain. De voorsprong op zowel Juventus als Maccabi Haifa bedraagt vijf punten met nog maar twee wedstrijden te gaan. Een plek in de achtste finale is dus bijna binnen voor Benfica. ,,Ik weet dat we onszelf in een heel goede positie bevinden in deze zeer moeilijke groep. De spelers verdienen het om door te gaan, maar we hebben nog wel twee wedstrijden te gaan. Eerst moeten we winnen van Juventus en als het mogelijk is, zullen we natuurlijk ook voor de eerste plaats gaan. Het belangrijkste is dat we ons kwalificeren’’, aldus Schmidt.

Schmidt kreeg op de persconferentie bovendien de vraag wat zijn rol is geweest in het feit dat Benfica nog altijd ongeslagen is dit seizoen. ,,Sinds de start van het seizoen spelen we op deze manier. Toen we hier arriveerden, probeerden we de spelopvatting van de ploeg een beetje te veranderen en we kregen de spelers direct aan boord. Natuurlijk helpen de goede resultaten, maar de spelers stralen uit dat ze overtuigd zijn van de principes die we willen invoeren.’’

