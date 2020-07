Roma-coach Fonseca nu wel tevreden over Kluivert

In de midweekse wedstrijd tegen Parma kwam Kluivert niet eens in aanmerking voor een plaats op de bank. Een verklaring daarvoor werd niet gegeven. Nu zegt Fonseca: ,,Ik was niet tevreden over hoe hij het deed op de training. Dat heb ik hem duidelijk gemaakt. Zijn reactie was positief en de kans dat hij er binnenkort weer bij is neemt daardoor toe.”