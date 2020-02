Roma en Kluivert komen belabberde start bij Sassuolo niet te boven

De Romeinen, waar Justin Kluivert een basisplaats had, keken al binnen een half uur tegen een 3-0 achterstand aan in het MAPEI Stadium - Città del Tricolore. Twee goals van Francesco Caputo en eentje van Filip Djuricic hielpen de thuisploeg in de zetel.



Na rust rechtte Roma de rug. Edin Dzeko hielp de ploeg van trainer Paulo Fonseca terug in de wedstrijd, waarna het duel ontbrandde. Binnen vijf minuten kreeg Lorenzo Pellegrini van AS Roma zijn tweede gele kaart, maakte Jordan Veretout namens tien man de aansluitingstreffer en bracht Sassuolo-middenvelder Jeremie Boga de marge weer op twee goals. Daarna kwam de overwinning voor coach Roberto De Zerbi en zijn spelers niet meer in gevaar.