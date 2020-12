Roma-middenvelder Cristante moet boeten voor godslastering

Ontketende Weghorst bedankt zijn mental coach: 'Ik heb geleerd om van het voetbal te genieten’

12 december Wout Weghorst gaat komende week met VfL Wolfsburg vol vertrouwen naar München voor de krachtmeting met Bayern. De 28-jarige spits heeft met zijn ploeg dit seizoen nog altijd niet verloren in de Bundesliga en Weghorst was in de laatste vijf competitieduels steeds trefzeker. Hij heeft dan ook volop zelfvertrouwen.