Roma zonder Nederlanders onderuit in Romeinse derby

Rick Karsdorp en Justin Kluivert zagen vanaf de bank hoe hun ploeggenoot Aleksandar Kolarov in blessuretijd nog met rood uit het veld werd gestuurd.



AS Roma had eerder dit seizoen de 'thuiswedstrijd' in het Stadio Olimpico met 3-1 gewonnen. Nu was Lazio op papier de thuisspelende ploeg in het stadion dat beide clubs delen.



Lazio verkleinde de achterstand op AS Roma in de Serie A tot drie punten. De ploeg van Karsdorp en Kluivert staat op de vijfde plek met 44 punten, Lazio is zesde. AS Roma verdedigt woensdag in de achtste finales van de Champions League in Portugal een voorsprong van 2-1 tegen FC Porto.