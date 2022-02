Roman Abramovitsj trekt zich terug als eigenaar van Chelsea: ‘Altijd beslissingen genomen in belang van de club’

De stap van Abramovitsj komt nadat een lid van het Britse parlement de Russische miljardair had opgeroepen de club over te dragen in de nasleep van de Russische invasie van Oekraïne. Zelf rept zakenman in zijn statement met geen woord over de oorlog.

,,Tijdens mijn bijna 20-jarige periode als eigenaar van Chelsea heb ik mezelf altijd als bewaker van de club gezien, wiens taak het is om te zorgen dat we zo succesvol zijn als we nu zijn”, aldus de miljardair. ,,We bouwen aan de toekomst, terwijl we ook een positieve rol spelen in onze gemeenschappen. Ik heb altijd beslissingen genomen in het belang van de club. Daarom geef ik vandaag de beheerders van Chelsea’s foundation het rentmeesterschap en de zorg voor Chelsea.”