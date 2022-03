Roman Abramovitsj verkoopt Chelsea na 19 jaar: ‘Opbrengsten naar slachtoffers oorlog in Oekraïne’

Roman Abramovitsj (55) zal Chelsea na bijna negentien jaar verkopen. Dat maakte de steenrijke Rus vandaag bekend. De opbrengsten van de verkoop van de club gaan naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, zo schrijft hij in een statement op de clubsite.

Abramovitsj werd in juni 2003 eigenaar van de club uit Londen. Chelsea werd vervolgens in 2005 en 2006 direct kampioen van de Premier League onder José Mourinho. Daarna volgden nog landstitels in 2010, 2015 en 2017. Eerder was Chelsea alleen in 1955 de beste van Engeland. Daarnaast won de club in 2012 en 2021 de Champions League en in 2013 en 2019 de Europa League.

,,Ik wil graag ingaan op de speculatie in de media van de afgelopen dagen met betrekking tot mijn eigendom van Chelsea FC. Zoals ik al eerder heb gezegd, heb ik altijd beslissingen genomen met het belang van de club voor ogen. In de huidige situatie heb ik daarom de beslissing genomen om de club te verkopen, omdat ik denk dat dit in het belang is van de club, de fans, de medewerkers, evenals de sponsors en partners van de club", schrijft Abramovitsj.

,,De verkoop van de club zal niet versneld worden uitgevoerd, maar zal het juiste proces volgen. Ik zal niet vragen om terugbetaling van leningen. Dit ging voor mij nooit over zaken of geld, maar over pure passie voor het spel en de club. Bovendien heb ik mijn team de opdracht gegeven om een ​​liefdadigheidsstichting op te richten waar alle netto-opbrengst van de verkoop aan zal worden geschonken. De stichting komt ten goede aan alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Dit omvat het verstrekken van essentiële fondsen voor de dringende en onmiddellijke behoeften van slachtoffers, evenals het ondersteunen van het herstelwerk op lange termijn", schrijft Abramovitsj. ,,Weet dat dit een ongelooflijk moeilijke beslissing is geweest en het doet me pijn om op deze manier afscheid te moeten nemen van de Club. Ik ben echter van mening dat dit in het belang van de club is.“

,,Ik hoop dat ik Stamford Bridge nog een laatste keer kan bezoeken om persoonlijk afscheid te nemen van jullie allemaal. Het is een voorrecht van je leven geweest om deel uit te maken van Chelsea FC en ik ben trots op al onze gezamenlijke prestaties. Chelsea en haar supporters zullen altijd in mijn hart blijven.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.