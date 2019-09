Romelu Lukaku roept voetbalbonden op tot actie na racistische leuzen

Lukaku sloeg vanmiddag terug op zijn Insta-account. In een flink statement deed de Belg afstand van de leuzen. ,,Veel spelers zijn de laatste tijd het slachtoffer geworden van racisme. Ik was gisteren aan de beurt. Voetbal is een spel waar iedereen van moet genieten. We accepteren geen enkele vorm van discriminatie, waardoor we het voetbal in verlegenheid brengen. De voetbalfederaties over de hele wereld moeten dit probleem ook aanpakken en social-mediaplatforms moeten beter samenwerken met voetbalclubs.... Dames en heren, we leven in 2019. En in plaats dat we vooruit gaan doen we een stap terug. We moeten als sport en voetballers een eenheid vormen, zodat voetbal gevrijwaard blijft van racisme en discriminatie.”