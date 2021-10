Ronald Koeman als speler een held in Camp Nou, maar als trainer een passant zonder succes

Door Edwin Winkels



Een dag tevoren had hij, na enkele weken van relatieve rust, weer eens een vraag gekregen over zijn wankele situatie als trainer, kort na de pijnlijke nederlaag in het Camp Nou tegen Real Madrid. Koeman (58) deed er luchtig over, had het over zélf opstappen in plaats van door een ander de laan uit te worden gestuurd. ,,Als er een dag komt dat ik hier niet meer van geniet, stop ik er toch gewoon mee? Dan ga ik vijf dagen per week golfen, dat is ook een mooie sport.”