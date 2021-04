Ronald Koeman: ‘Dat zegt veel over hoe Lionel Messi beleeft wat er gebeurt’

Video Op audiëntie bij ‘koning Messi’: Dest, De Jong en al die anderen ‘mogen’ op de foto

18 april Het waren schitterende beelden, meteen nadat de Copa del Rey op de middenstip van Estadio La Cartuja in Sevilla was uitgereikt aan FC Barcelona. De voornamelijk jongere spelers van de Catalaanse bekerwinnaar stonden letterlijk in de rij om op de foto te mogen met ‘koning’ Lionel Messi en de beker. Onder anderen Sergiño Dest en Frenkie de Jong konden niet wachten tot ze aan de beurt waren. En Messi, die onderging het allemaal met een enorme glimlach.