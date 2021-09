Ronald Koeman geeft zich bloot in persoonlijke docu: ‘Je krijgt ook klappen en dat mogen kijkers zien’

Door Maarten Wijffels



Één van de meest sprekende scènes in deel twee van Força Koeman is er een zonder veel decorum en met nul tekst van de hoofdpersoon. We zien trainer Ronald Koeman (58) thuis, ijsberend door de kamer op een wedstrijddag van FC Barcelona. ,,Helemaal in zijn coconnetje’’, zoals zijn vrouw Bartina zegt. Zij praat wel, verklapt dat het altijd zo gaat. ,,Als Ronald naar het stadion moet op een bepaalde tijd, dan zit-ie een uur eerder al helemaal klaar, in zijn coconnetje. De druk is heel hoog bij Barcelona. Meer dan bij alle andere clubs waar we zijn geweest.’’